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/ Piazza Affari: amplia il rialzo Lottomatica
Piazza Affari: amplia il rialzo Lottomatica
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 09.35
Seduta decisamente positiva per l'
azienda leader in Italia nel settore dei giochi
, che tratta in rialzo del 4,40%.
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