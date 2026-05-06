Milano 15:01
49.480 +1,90%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 15:01
10.447 +2,23%
Francoforte 15:01
24.933 +2,18%

Piazza Affari: amplia il rialzo Lottomatica

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: amplia il rialzo Lottomatica
Seduta decisamente positiva per l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi, che tratta in rialzo del 4,40%.
Condividi
```