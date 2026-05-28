Vola a Piazza Affari Leonardo

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Brillante rialzo per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,32%.
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