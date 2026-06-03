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Saipem, JPMorgan ha quota potenziale del 4,68%

Energia, Finanza, Partecipazioni rilevanti
Saipem, JPMorgan ha quota potenziale del 4,68%
(Teleborsa) - JPMorgan Chase ha una partecipazione potenziale del 4,678% in Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 26 maggio 2026.

In particolare, l'1,991% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,580% è una partecipazione potenziale e il 2,107% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e in contanti.
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