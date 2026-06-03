TTG Travel Experience, Italia leader del turismo europeo: voli estivi in crescita dell'8,9%

Le analisi TTG Italia su dati OAG

(Teleborsa) - Secondo le ultime analisi raccolte da TTG Italia su dati OAG, tra i principali provider mondiali di dati per l’aviazione, l’Italia sarà il mercato europeo con la maggiore crescita percentuale della capacità aerea nell’estate 2026. I posti in offerta verso il nostro Paese aumenteranno infatti dell’8,9%, davanti a Spagna (+7,6%) e Grecia (+5,9%), in un contesto in cui il bacino europeo crescerà complessivamente del 3,6%, pari a 18,5 milioni di posti aggiuntivi. A trainare la crescita italiana sarà soprattutto l’espansione delle low cost.



Uno scenario che conferma il ruolo centrale dell’Italia nel turismo internazionale e che sarà tra i temi al centro della 63esima edizione di TTG Travel Experience e di InOut | The Hospitality Community, le manifestazioni di riferimento per il turismo e l’hospitality organizzate da Italian Exhibition Group e in programma alla Fiera di Rimini dal 14 al 16 ottobre 2026. Un format sempre più importante che nell’edizione 2025 ha raccolto 2.700 brand espositori, 1.000 buyer da 75 Paesi, 60 startup e 400 relatori tra istituzioni, aziende ed accademie.



Il tema trasversale scelto per TTG e InOut 2026 sarà ‘Exist’, un invito a rallentare il ritmo e a ritrovare il valore dell’esperienza autentica in una fase storica segnata da instabilità e saturazione cognitiva. "In un momento in cui l’instabilità è ormai vissuta come normalità - spiega Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG - il messaggio ‘Exist’ significa riprendere coscienza del momento, ritrovare il significato delle cose e una loro prova di esistenza reale, vissuta. Un invito a smettere di attraversare il tempo distrattamente e a trovare valore in ciò che facciamo". Tra le principali novità dell’edizione, il ritorno dell’Innovation District dedicato alle imprese all’avanguardia nel settore turismo e ospitalità e il rafforzamento del matching internazionale con My Agenda by TTG. In contemporanea, InOut | The Hospitality Community punterà invece su progettazione, benessere, tecnologia e sport come driver strategici della ricettività e dedicherà nuovi spazi alle forme alternative di hospitality. TTG e InOut rappresentano quindi un format unico, un marketplace trasversale, dalla produzione alla distribuzione del prodotto turistico.



Tornando ai dati, i segnali positivi arrivano anche dall’andamento dei primi mesi dell’anno. Secondo gli ultimi dati ETC - European Travel Commission raccolti da TTG, l’Italia ha registrato un incremento del 14% degli arrivi turistici internazionali grazie anche alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Parallelamente, le ultime rilevazioni del WTTC stimano per il turismo italiano una crescita del 3,8% nel 2026, superiore all’andamento complessivo dell’economia europea.



Ma il mercato sta cambiando rapidamente. Dalle dichiarazioni raccolte da TTG Italia tra i principali tour operator emerge un viaggiatore sempre più attento al rapporto qualità-prezzo, alla flessibilità e alla sicurezza, ma allo stesso tempo interessato a esperienze autentiche e personalizzate. Ota Viaggi, Atelier Vacanze, Gruppo Nicolaus, Futura Vacanze e Isola Azzurra evidenziano infatti una domanda meno standardizzata e più orientata all’esperienza, mentre operatori come Fruit InViaggi stanno investendo nell’ampliamento dei servizi e delle attività sportive per aumentare il valore percepito della vacanza.



Indicazioni simili emergono anche da una recente survey di Alpitour World realizzata su oltre 5.700 agenzie di viaggio: accanto alla sensibilità al prezzo, acquistano sempre più peso elementi come la tutela economica, la flessibilità delle prenotazioni e la sicurezza della destinazione, mentre il 28% degli operatori prevede un miglioramento del mercato nei prossimi mesi. In questo contesto, la forte crescita della capacità aerea verso l’Italia rappresenta un segnale di fiducia importante per il comparto e per l’attrattività del Paese sui mercati internazionali.





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