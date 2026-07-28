Milano 16:31
51.630 -0,82%
Nasdaq 16:31
27.543 -1,77%
Dow Jones 16:31
52.606 +0,76%
Londra 16:31
10.877 +0,88%
Francoforte 16:31
25.397 +0,14%

Dell Technologies scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Dell Technologies scambia in rosso a New York
Retrocede molto la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 14,25%.
Condividi
```