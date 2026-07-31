Turismo di lusso traina investimenti. Nasce AURA: a Firenze dal 27 al 29 ottobre 2026

Italian Exhibition Group alla Fortezza da Basso con il nuovo appuntamento dedicato all'alta gamma; tra i confermati Aman Venice, Mandarin Oriental e Rocco Forte Hotels

(Teleborsa) - Il turismo di lusso si conferma uno dei principali motori di sviluppo dell’ospitalità italiana. Il 48% degli investimenti alberghieri oggi è concentrato sull'alta gamma, con 745 strutture già attive e 167 nuove aperture previste entro il 2029. Un settore che vale oggi oltre 173 miliardi di euro in termini di patrimonio. Secondo il Rapporto 2026 sul mercato immobiliare alberghiero di Scenari Immobiliari e Castello SGR, il patrimonio alberghiero nazionale registra una crescita del 7,2% su base annua e vale oltre 173 miliardi. Nel 2025 gli investimenti nel comparto hanno raggiunto 2,35 miliardi di euro, +27% sull'anno precedente.



Questi scenari e le prospettive del settore saranno al centro di AURA – The Luxury Travel Event, il nuovo appuntamento B2B promosso da Italian Exhibition Group e dedicato al turismo di fascia alta, in calendario dal 27 al 29 ottobre 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze. Per tre giorni la manifestazione metterà in contatto imprese dell'ospitalità, operatori specializzati e protagonisti della distribuzione turistica internazionale che progettano viaggi su misura per una clientela altospendente.



AURA nasce come evoluzione del Luxury Event by TTG, che nell'ultima edizione ha generato oltre 1.600 incontri professionali. L'evento è realizzato con il supporto di Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Fondazione Destination Florence, Firenze Fiera e Dreamsteam.



Tra le realtà che hanno già confermato la partecipazione figurano Aman Venice, Mandarin Oriental, Rocco Forte Hotels, Castelfalfi e Lungarno Collection, insieme ad altri operatori dell'hotellerie e dei servizi per il turismo di lusso. All'iniziativa si affianca la partnership con l'Associazione Italiana Confindustria Alberghi.



"Il nostro sarà un evento business oriented, con l'obiettivo primario di mettere in contatto in modo concreto chi costruisce l'offerta e chi la porta sui mercati internazionali. Abbiamo raccolto le sollecitazioni del settore e scelto di dare vita a un appuntamento capace di generare relazioni e opportunità commerciali reali. La risposta che stiamo ricevendo conferma l'interesse del mercato, con adesioni di alto livello sia tra le imprese sia tra gli operatori internazionali", ha dichiarato Gloria Armiri, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group.



Da Rocco Forte Hotels osservano: "Per Rocco Forte Hotels il lusso è prima di tutto autenticità, personalizzazione e senso del luogo. Attraverso AURA vogliamo condividere la nostra visione dell'ospitalità di lusso fondata su eleganza, attenzione ai dettagli e profonda conoscenza del territorio. Sarà un'opportunità per raccontare come il gruppo valorizza le destinazioni nelle quali opera, a partire proprio da Firenze, creando esperienze autentiche che permettono agli ospiti di vivere il meglio dell'Italia in modo esclusivo e contemporaneo". Da Castelfalfi, struttura toscana, il commento: "Per noi lusso è il tempo per rallentare, riconnettersi con la natura, vivere esperienze autentiche e lasciarsi ispirare dalla bellezza del paesaggio toscano. Un lusso discreto, fatto di attenzione ai dettagli, ospitalità sincera e rispetto per il territorio".

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