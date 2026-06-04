Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno
Ribasso composto e controllato per il Dow Jones 30, che archivia la sessione in flessione dell'1,21% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 51.106,9. Primo supporto visto a 50.468,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 50.249,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)