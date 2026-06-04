Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 3/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 giugno

Andamento annoiato per l'indice svizzero, che chiude la sessione in ribasso dello 0,66%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 13.110,2. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 13.434,5. Il peggioramento dello SMI (Swiss Market Index) è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 13.002,1.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)