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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Oil & Gas
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04 giugno 2026 - 15.00
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, che continua la seduta a 600,77 punti, in calo dell'1,04%.
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