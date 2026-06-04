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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Oil & Gas
Giornata negativa per il comparto petrolifero europeo, che continua la seduta a 600,77 punti, in calo dell'1,04%.
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