Francoforte: si concentrano le vendite su Lufthansa

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia aerea tedesca , che presenta una flessione dell'1,87% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Lufthansa è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del vettore aereo tedesco si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7,471 Euro. Prima resistenza a 7,605. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7,397.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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