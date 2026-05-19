Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Bene la società che gestisce la Borsa di Londra , con un rialzo dell'1,96%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a London Stock Exchange Group rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di London Stock Exchange Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 95,21 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 93,36. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 97,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```