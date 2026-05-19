Londra: positiva la giornata per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Bene la società che gestisce la Borsa di Londra, con un rialzo dell'1,96%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a London Stock Exchange Group rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di London Stock Exchange Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 95,21 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 93,36. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 97,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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