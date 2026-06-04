Piazza Affari: senza freni BFF Bank

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che BFF Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,4%, rispetto a +0,6% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 2,784 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 2,622. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 2,514 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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