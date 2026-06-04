SACE e Artigiancassa: firmato protocollo d'intesa per lo sviluppo dell’eccellenza italiana

(Teleborsa) - Sostenere la crescita, l’innovazione e l’internazionalizzazione delle PMI e delle imprese artigiane è l’obiettivo del Protocollo d’Intesa firmato da SACE e Artigiancassa. L’accordo è finalizzato a integrare le soluzioni assicurativo-finanziarie di SACE, gruppo partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i finanziamenti a medio-lungo termine proposti da Artigiancassa, il nuovo intermediario finanziario parte del Gruppo Mediocredito Centrale.



L’intesa, siglata dall’Amministratore Delegato di SACE, Michele Pignotti, e dal Presidente di Artigiancassa, Leopoldo Facciotti, punta su tre assi: supporto alla crescita e all'innovazione, affiancando le imprese nei loro percorsi di sviluppo, favorendo investimenti in innovazione, sostenibilità e digitalizzazione; valorizzazione del Made in Italy, sostenendo il rilancio delle tradizioni e delle eccellenze territoriali italiane, aiutando le imprese artigiane a rimanere competitive in un mercato sempre più moderno e veloce; creazione di sinergie istituzionali, integrando le soluzioni di sostegno all'export e all'innovazione offerte da SACE (come garanzie finanziarie, gestione dei rischi e servizi di advisory) con i finanziamenti a medio e lungo termine proposti da Artigiancassa.



Per raggiungere questi obiettivi, SACE e Artigiancassa realizzeranno iniziative di business matching per favorire l’internazionalizzazione delle imprese clienti di Artigiancassa, di formazione e advisory per diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari disponibili.



"L’eccellenza italiana è fatta di micro, piccole e medie imprese e di artigiani che con il loro lavoro custodiscono e alimentano ogni giorno il nostro patrimonio culturale, sociale e storico. La crescita di questo settore è una sfida per il futuro del Paese e un’opportunità per promuovere un’economia più solida, sostenibile e innovativa e, quindi, al passo con i tempi", ha dichiarato Leopoldo Facciotti, Presidente di Artigiancassa. "Come Artigiancassa, affianchiamo chi crede nel proprio lavoro e ha la determinazione di trasformarlo in un progetto concreto e duraturo", ha aggiunto.



"Con questo Protocollo rafforziamo il nostro impegno a fianco delle PMI e del settore artigiano, che rappresentano una componente essenziale del Made in Italy e della capacità competitiva del nostro Paese. La collaborazione con Artigiancassa ci consente di mettere a fattor comune strumenti, competenze e reti per sostenere le eccellenze italiane negli investimenti e nelle sfide della competitività globale", ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE.

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