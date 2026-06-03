Si chiude il percorso di Rodolfo Mancini in SACE

Il ringraziamento del Gruppo

(Teleborsa) - SACE, l’Export Credit Agency direttamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, comunica che l’Avv. Rodolfo Mancini lascia il Gruppo dopo un lungo e significativo percorso professionale iniziato nel 2009.



Nel corso di questi anni, l’Avv. Mancini ha accompagnato con competenza e senso di responsabilità alcune delle principali fasi di evoluzione di SACE, contribuendo al rafforzamento della governance e più in generale del presidio legale del Gruppo.



Oltre al ruolo di Chief Legal Officer di SACE, l’Avv. Mancini è stato anche per oltre un decennio Presidente di SACE Fct e di SACE BT, ricoprendo nel tempo diversi incarichi di rilievo all’interno del Gruppo, mettendo a disposizione una solida esperienza maturata nei settori legale, compliance, affari societari, finanza strutturata e capital markets.



Il Gruppo SACE desidera esprimere a Rodolfo la riconoscenza per l’impegno, la dedizione e il contributo assicurato in quasi diciotto anni di attività, formulandogli i migliori auguri per le prossime sfide professionali e personali.





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