Tikehau Capital espande piattaforma immobiliare in Italia con progetto residenziale build-to-sale a Bologna

(Teleborsa) - Tikehau Capital, gestore globale di asset alternativi, ha acquisito un terreno edificabile a Bologna per lo sviluppo di un progetto residenziale "build-to-sale" (costruisci per la vendita), nell'ambito della sua strategia Real Estate Value-Add.



L'operazione segna il primo investimento di Tikehau Capital a Bologna, città in rapida crescita in tutte le classi di attività e che si sta affermando come destinazione alternativa interessante per gli investitori istituzionali.



L'investimento è stato completato tramite un fondo di investimento immobiliare italiano gestito da Investire SGR, con First Atlantic Real Estate in qualità di operating partner.



Il progetto, denominato Atman, si trova nel quartiere Navile, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Bologna. Prevede la realizzazione di 117 unità abitative di alta qualità distribuite su 11 piani, completate da un parcheggio sotterraneo e spazi commerciali al piano terra.



Con questo investimento, Tikehau Capital continua ad espandere la propria piattaforma immobiliare in Italia, perseguendo opportunità mirate che combinano micro-ubicazioni di pregio, gestione attiva degli asset e un forte potenziale di creazione di valore.

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