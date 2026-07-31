Macquarie Capital investe nell'italiana Chiron Energy per sviluppare 1GW di fotovoltaico e 500 MW di BESS

(Teleborsa) - Chiron Energy annuncia un importante investimento da parte di Macquarie Capital finalizzato alla costituzione di una joint venture - denominata Chiron Energy Power Generation - per sostenere lo sviluppo, la costruzione e la gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile e di sistemi di accumulo energetico in Italia.



La nuova piattaforma, partecipata al 51% da Chiron Energy e al 49% da Macquarie Capital, punta a sviluppare e costruire almeno 1 GW di nuova capacità fotovoltaica e 500 MW di sistemi di accumulo energetico a batteria, i cosiddetti BESS. Queste iniziative mirano a contribuire direttamente agli obiettivi definiti nel piano industriale di Chiron Energy, che prevede investimenti complessivi per circa 2,5 miliardi di euro e la proprietà e gestione di oltre 2 GW di capacità fotovoltaica e 1 GW di sistemi BESS entro il 2035.



La piattaforma includerà 115 MW di impianti fotovoltaici già operativi nel Nord Italia, sviluppati e costruiti da Chiron Energy dal 2020 a oggi.



A regime e su un intero anno di operatività, tale capacità sarà in grado di generare circa 1,4 TWh di energia rinnovabile, equivalenti al consumo elettrico annuo di oltre 500.000 famiglie italiane. Al contempo, consentirà di evitare l’immissione in atmosfera di circa 730.000 tonnellate di CO2 e permetterà un potenziale risparmio annuo di circa 240 milioni di metri cubi standard di gas naturale.



L’accesso alla pipeline di Chiron garantirà, inoltre, una rapida crescita all’ingresso di progetti in fase di sviluppo avanzata, tra cui figurano oltre 300 MW di fotovoltaico “ready-to-build”, ulteriori 250 MW di fotovoltaico “late stage” e 700 MW di sistemi BESS attualmente in fase di sviluppo.



In prospettiva, la piattaforma potrà attingere a una consistente pipeline di opportunità in fase iniziale e a circa 12 milioni di metri quadrati di terreni nel Nord Italia già acquistati o comunque opzionati da Chiron.



La nuova realtà farà leva sulla consolidata esperienza nel settore energetico italiano del management team di Chiron: Claudio Gigli ricoprirà il ruolo di CEO della joint venture e Paolo Pesaresi quello di Presidente Esecutivo, nonchè fondatore di Chiron Energy.

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