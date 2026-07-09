Immobiliare, residenziale soffre in primo trimestre

flessione congiunturale sia del numero di abitazioni (-9,2%), sia della superficie utile abitabile (-5,5%)

(Teleborsa) - Nel primo trimestre dell'anno, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, si stima una flessione congiunturale sia del numero di abitazioni (-9,2%), sia della superficie utile abitabile (-5,5%), al netto dei fattori stagionali. Lo rende noto l'Istat spiegando che l'edilizia non residenziale registra, invece, un incremento (+2,6%) rispetto al trimestre precedente.



Quanto alla stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, è pari a 12.555 unità; la superficie utile abitabile è di poco superiore a 1,12 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale si attesta poco al di sotto dei 2,52 milioni di metri quadrati.



Nel trimestre in esame, il settore residenziale mostra, rispetto al primo trimestre 2025, un lieve calo del numero di abitazioni (-0,5%). Cresce, invece, la superficie utile abitabile (+4,4%). Per la superficie dei fabbricati non residenziali si rileva un incremento tendenziale del 12,5%.





"Nel primo trimestre 2026, dopo due trimestri di crescita, il comparto residenziale registra un marcato calo congiunturale, sia in termini di numero di abitazioni sia di superficie utile abitabile. La superficie non residenziale risulta, invece, in crescita modesta, dopo un trimestre fortemente negativo", si legge nel commento diffuso dall'Istat nel quale si sottolinea che "in termini tendenziali, nel primo trimestre di quest’anno, il comparto residenziale è sostanzialmente stabile in termini di numero di abitazioni, mentre cresce in termini di superficie. Nello stesso periodo, la forte crescita del settore non residenziale è sostanzialmente dovuta all’effetto del confronto statistico con la stima assai contenuta della nuova superficie nel primo trimestre dello scorso anno".



(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)

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