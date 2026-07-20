DeA Capital RE, finanziamento da 280 milioni di euro per fondo che porterà il Four Seasons a Roma

(Teleborsa) - DeA Capital Real Estate ha annunciato la conclusione dell'operazione di rifinanziamento del Fondo Millennium Luxury, il Fondo d'Investimento Alternativo Immobiliare sottoscritto da Fort Partners, che ne è il principale investitore. Il nuovo contratto di finanziamento green, della durata di cinque anni, prorogabile per ulteriori due anni, di ammontare complessivo pari a 280 milioni di euro, sosterrà il progetto di riqualificazione dell'immobile situato in Piazza San Silvestro a Roma, nonché la riqualificazione della piazza antistante l'edificio.



Questa operazione di finanziamento, tra le più rilevanti realizzate nel settore immobiliare italiano nel corso del 2026, è stata resa possibile grazie a Crédit Agricole , che ha agito tra l'altro come unico underwriter e bookrunner del green loan. Millennium Luxury Fund è un fondo value added dedicato al progetto di valorizzazione di Palazzo Marini che ospiterà il nuovo "Four Seasons Hotel Rome", destinato a diventare un punto di riferimento per l'afflusso turistico internazionale in Italia. Il progetto prevede la trasformazione di Palazzo Marini, che affaccia su Piazza San Silvestro, in una destinazione di ospitalità di lusso con 127 stanze.



"La conclusione di questa operazione di rifinanziamento che contribuisce all'arrivo del Four Seasons Hotel a Roma rappresenta un successo non solo per la rilevanza del green loan che Crédit Agricole ha scelto di mettere a disposizione del fondo, ma rappresenta, soprattutto, un fatto economico di grande importanza per la città di Roma dove, grazie ad un investitore affidabile e di grande prestigio internazionale come Fort Partners, arriverà uno dei più importanti brand alberghieri del mondo, in grado di generare nuovi posti di lavoro e stimolare la rivitalizzazione di una piazza storica della Capitale come piazza San Silvestro", ha detto Giancarlo Scotti, presidente di DeA Capital Real Estate.



"Siamo molto orgogliosi di aver supportato questa transazione storica come unico underwriter, bookrunner e green coordinator, e di averla realizzata nei tempi previsti come merita un progetto di questa ambizione - ha aggiunto Jamie Mabilat, Senior Country Officer di Crédit Agricole CIB Italia - Accompagnare i nostri clienti attraverso transazioni complesse e ad alto impatto è al centro di ciò che facciamo. In qualità di pionieri nel mercato delle obbligazioni verdi dal 2012 e co-autori dei Green Bond Principles, strutturare un green loan potenzialmente allineato con la Tassonomia UE per uno dei progetti di riqualificazione più iconici di Roma è una forte dimostrazione che la decarbonizzazione e la creazione di valore vanno davvero di pari passo".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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