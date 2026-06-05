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Francoforte: positiva la giornata per Flatexdegiro

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Flatexdegiro
(Teleborsa) - Balza in avanti Flatexdegiro, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Flatexdegiro rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Flatexdegiro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 33,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 33,13. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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