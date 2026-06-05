Francoforte: risultato positivo per Hellofresh
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hellofresh, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,24%.
Lo scenario su base settimanale di Hellofresh rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hellofresh, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,156 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,343. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,04.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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