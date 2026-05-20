Londra: giornata negativa in Borsa per Experian

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che esibisce una perdita secca del 4,58% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Experian è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Experian rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,6 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,44. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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