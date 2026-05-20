Londra: giornata negativa in Borsa per Experian
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che esibisce una perdita secca del 4,58% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Experian è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Experian rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26,6 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25,44. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27,76.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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