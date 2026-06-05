Mutares vende Walor Precision Turning a Reed Capital

(Teleborsa) - Mutares , holding tedesca che acquisisce imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround, ha ricevuto un'offerta irrevocabile da Reed Capital per la cessione di Walor Precision Turning, parte del Gruppo Walor. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per l'estate del 2026, subordinatamente all'approvazione dei rappresentanti dei lavoratori e al soddisfacimento delle altre condizioni di chiusura usuali. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari.



Walor Precision Turning comprende tre stabilimenti produttivi situati a Legé (Francia), Sfantu Gheorghe (Romania) e Irapuato (Messico). Nel 2025 l'azienda prevede di generare un fatturato di circa 55 milioni di euro e di impiegare circa 420 persone nei tre stabilimenti.



"La vendita di Walor Precision Turning rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di gestione attiva del portafoglio automotive e di graduale riduzione del suo peso all'interno del portafoglio complessivo - ha detto Johannes Laumann, CIO di Mutares - A seguito della completa ristrutturazione finanziaria e operativa del Gruppo Walor, riteniamo che Reed Capital sia ben posizionata per rafforzare ulteriormente la solida posizione di mercato dell'azienda nel settore dei componenti per la sicurezza passiva automobilistica e le sue nuove linee di prodotto strategiche. L'operazione sottolinea la nostra capacità di valorizzare situazioni industriali complesse".



(Foto: by Samson Creative on Unsplash)

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