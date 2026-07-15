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Francoforte: calo per Zalando

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Zalando
Rosso per la società che vende calzature e moda online, che sta segnando un calo del 2,38%.
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