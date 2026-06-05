New York: andamento rialzista per Exelon
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di energia elettrica e gas naturale, con una variazione percentuale del 2,32%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Exelon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,16%, rispetto a -2,05% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Exelon, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 45,04 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 44,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```