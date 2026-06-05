New York: andamento rialzista per Exelon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di energia elettrica e gas naturale , con una variazione percentuale del 2,32%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Exelon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,16%, rispetto a -2,05% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Exelon , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 45,04 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 46 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 44,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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