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New York: andamento sostenuto per Coca Cola

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Coca Cola
(Teleborsa) - Bene il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, con un rialzo del 2,71%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Coca Cola rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Coca Cola mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 79,49. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 76,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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