New York: scambi in positivo per Coca Cola

(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante americano della bevanda più famosa al mondo , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Coca Cola rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coca Cola . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 82,98 USD. Primo supporto visto a 81,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 80,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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