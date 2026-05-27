New York: scambi in positivo per Coca Cola
(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Coca Cola rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Coca Cola. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 82,98 USD. Primo supporto visto a 81,28. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 80,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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