New York: giornata depressa per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, che tratta con una perdita dell'1,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coca-Cola Europacific Partners, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Coca-Cola Europacific Partners ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 93,81 USD. Primo supporto individuato a 92,25. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 95,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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