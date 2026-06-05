New York: risultato positivo per Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, con una variazione percentuale del 2,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Coca-Cola Europacific Partners mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,56%, rispetto a -2,66% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Le tendenza di medio periodo di Coca-Cola Europacific Partners si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 95,66 USD. Supporto stimato a 93,13. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 98,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```