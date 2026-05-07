Londra: si concentrano le vendite su Coca Cola HBC
(Teleborsa) - Rosso per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola, che sta segnando un calo del 3,79%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coca Cola HBC, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo del distributore dei prodotti Coca Cola classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43,39 sterline e primo supporto individuato a 41,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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