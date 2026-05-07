Londra: si concentrano le vendite su Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Rosso per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che sta segnando un calo del 3,79%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Coca Cola HBC , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo del distributore dei prodotti Coca Cola classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43,39 sterline e primo supporto individuato a 41,88. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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