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New York: positiva la giornata per Johnson & Johnson

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Avanza la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che guadagna bene, con una variazione del 2,26%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Tecnicamente, Johnson & Johnson è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 235,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 230,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 239,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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