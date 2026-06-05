New York: scambi negativi per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca d'affari americana , con una flessione del 2,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Goldman Sachs mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,56%, rispetto a +1,16% dell' indice americano ).





La tendenza di breve di Goldman Sachs è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.087,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.051,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1.123,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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