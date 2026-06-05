Chipotle Mexican Grill corre a Wall Street, spinta dagli analisti
(Teleborsa) - Brillante rialzo per Chipotle Mexican Grill che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,56%.
A fare da assist contribuisce l'upgrade giunto da JP Morgan. Gli analisti hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo del gruppo della ristorazione a "overweight" dal precedente "neutral".
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società specializzata nella gestione di fast food, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Chipotle Mexican Grill segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 28,86 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 30,17. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 28,25.
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