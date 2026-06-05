Parigi: risultato positivo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso degli alcolici , che avanza bene del 2,00%.



L'andamento di Pernod Ricard nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico del produttore di vini e alcolici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 61,62 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 62,74. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 60,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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