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Parigi: andamento sostenuto per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Pernod Ricard
Seduta positiva per il colosso degli alcolici, che avanza bene del 2,00%.
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