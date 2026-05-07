Parigi: performance negativa per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Pressione sul colosso degli alcolici , che tratta con una perdita dell'1,82%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pernod Ricard evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di vini e alcolici rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Pernod Ricard è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 64,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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