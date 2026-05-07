Parigi: performance negativa per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Pressione sul colosso degli alcolici, che tratta con una perdita dell'1,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pernod Ricard evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di vini e alcolici rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Pernod Ricard è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 66 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 64,16. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 67,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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