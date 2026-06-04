Parigi: andamento rialzista per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso degli alcolici , che avanza bene del 2,07%.



La tendenza ad una settimana di Pernod Ricard è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del produttore di vini e alcolici si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 61,05 Euro. Prima resistenza a 63,11. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 59,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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