Piazza Affari: balza in avanti A2A

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' utility lombarda , che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di A2A , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' azienda di servizi di pubblica utilità segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,244 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,269. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,228.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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