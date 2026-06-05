Piazza Affari: balza in avanti A2A
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'utility lombarda, che tratta in utile dell'1,80% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di A2A, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda di servizi di pubblica utilità segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,244 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,269. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,228.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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