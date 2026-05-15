Piazza Affari: in calo A2A

(Teleborsa) - Rosso per l' utility lombarda , che sta segnando un calo del 2,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di A2A , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro di medio periodo dell' azienda di servizi di pubblica utilità ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2,328 Euro. Primo supporto individuato a 2,261. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 2,395.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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