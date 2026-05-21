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Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferrari
Balza in avanti il cavallino rampante di Maranello, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.
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