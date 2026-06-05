Piazza Affari: risultato positivo per Italgas

(Teleborsa) - Balza in avanti il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,34%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE MIB . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





La situazione di medio periodo di Italgas resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 10,35 Euro. Supporto visto a quota 10,11. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 10,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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