Enaon (Italgas), Gianfranco Amoroso nominato Ad

(Teleborsa) - Italgas ha fatto sapere che il Cda di Enaon, la società del Gruppo attiva nella distribuzione del gas in Grecia, ha cooptato Gianfranco

Amoroso nominandolo Amministratore Delegato della Società.



Amoroso vanta una consolidata esperienza in ambito finanziario e in materia di M&A. In Italgas dal 2016, è Direttore Attività Internazionali del Gruppo.



Enaon è titolare delle licenza di distribuzione del gas naturale in 145 municipalità, di cui 115 in esercizio, con circa 650.000 clienti attivi.

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