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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto immobiliare italiano

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Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto immobiliare italiano
Performance positiva per l'indice delle società immobiliari in Italia, che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura precedente.
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