Piazza Affari: rosso per Saipem

(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che presenta una flessione del 2,71%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Saipem rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve della società ingegneristica italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,649 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,441. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,857.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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