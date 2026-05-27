Piazza Affari: andamento negativo per Saipem

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Saipem è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della società ingegneristica italiana si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,163 Euro. Prima resistenza a 4,243. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,133.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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