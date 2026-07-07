Buoni pasto nella parte normativa del contratto 25/27: il commento di Anief

"Dopo, che rappresenta un passaggio fondamentale per ilora si entra nel vivo della trattazione della parte normativa". Lo ha dichiarato"Come ci siamo detti e come abbiamo ribadito nella dichiarazione congiunta dell'ultimo contratto, ilNon può essere infatti il comparto scuola l'unico settore della pubblica amministrazione a non beneficiare di questo strumento.Continueremo a lavorare per raggiungere questo obiettivo, anche", conclude Cavallini.