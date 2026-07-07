Milano 16:52
52.600 -0,68%
Nasdaq 16:53
29.079 -2,09%
Dow Jones 16:53
52.946 -0,21%
Londra 16:53
10.694 +0,39%
Francoforte 16:53
25.495 -1,25%

Buoni pasto nella parte normativa del contratto 25/27: il commento di Anief

Torna alla pagina dei Video
"Dopo la firma della parte economica, che rappresenta un passaggio fondamentale per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027, ora si entra nel vivo della trattazione della parte normativa". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.

"Come ci siamo detti e come abbiamo ribadito nella dichiarazione congiunta dell'ultimo contratto, il nostro impegno è quello di far inserire, per la prima volta, i buoni pasto nella parte normativa. Non può essere infatti il comparto scuola l'unico settore della pubblica amministrazione a non beneficiare di questo strumento.

Continueremo a lavorare per raggiungere questo obiettivo, anche se la discussione si presenta tutt'altro che semplice", conclude Cavallini.
Condividi
"
Altri Video
```