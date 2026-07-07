Buoni pasto nella parte normativa del contratto 25/27: il commento di Anief

"Dopo la firma della parte economica
, che rappresenta un passaggio fondamentale per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027,
ora si entra nel vivo della trattazione della parte normativa". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Come ci siamo detti e come abbiamo ribadito nella dichiarazione congiunta dell'ultimo contratto, il nostro impegno è quello di far inserire, per la prima volta, i buoni pasto nella parte normativa.
Non può essere infatti il comparto scuola l'unico settore della pubblica amministrazione a non beneficiare di questo strumento.
Continueremo a lavorare per raggiungere questo obiettivo, anche se la discussione si presenta tutt'altro che semplice
", conclude Cavallini.
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