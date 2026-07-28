INWIT, utile secondo trimestre scende a 79,3 milioni di euro con aumento oneri finanziari

(Teleborsa) - Inwit , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha chiuso il secondo trimestre 2026 con ricavi pari a 267 milioni di euro, in lieve flessione del -0,8% rispetto allo stesso periodo 2025 (269 milioni). La variazione risente di un contesto di mercato sfidante e dell'attuale scenario di incertezza dell'MSA.



L'EBITDA si attesta a 240,7 milioni di euro, con un margine sui ricavi pari al 90,2% e in diminuzione di 1,3 p.p. rispetto al secondo trimestre 2025. L'EBITDAaL (EBITDA after Lease costs), principale margine operativo della società, si attesta a 190,9 milioni di euro, in diminuzione del -2,8% rispetto all'anno precedente. Il rapporto sui ricavi passa dal 73% del 2025 al 71,5%. L'EBIT è pari a 137,8 milioni di euro, in diminuzione del -5,6% rispetto allo stesso periodo 2025. L'utile netto si attesta a 79,3 milioni di euro, -15,2% rispetto allo stesso periodo 2025, anche per effetto dell'aumento degli oneri finanziari.



Gli investimenti industriali del periodo sono stati pari a 49,8 milioni di euro, in calo del -22,7% rispetto allo stesso trimestre 2025 (64,4 milioni di euro).



L'indebitamento finanziario netto, pari a 5.453,3 milioni di euro (inclusivo delle passività finanziarie IFRS16) risulta in aumento (+10,4%) rispetto al 30 giugno 2025 (pari a 4.937,7 milioni di euro), essenzialmente a sostegno degli investimenti e della remunerazione degli azionisti; in aumento (+8,5%) rispetto al primo trimestre 2026 (5.024,6 milioni di euro). La leva finanziaria, in termini di rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, è in aumento a 5,7x rispetto al 5,0x del secondo trimestre 2025 per il sopracitato incremento dell'indebitamento finanziario netto; in aumento rispetto al 5,2x del primo trimestre 2026.



La guidance 2026 prevede: ricavi nel range 1.050-1.090 milioni di euro; EBITDA margin pari a circa il 90%; EBITDAaL margin pari a circa il 72%; recurring Free Cash Flow nel range 550-590 milioni di euro; dividendo per azione almeno pari al valore dell'esercizio 2025 (confermato ad euro 0,55 per azione); leva finanziaria a 5,5x, confermando il target strutturale di leva finanziaria tra 5x e 6x.



"Inwit conferma la propria capacità industriale - dimostrata dalla realizzazione di progetti complessi come il piano Italia 5g per l'eliminazione del digital divide in 500kmq del territorio - e l'impegno a investire nello sviluppo strategico delle infrastrutture di telecomunicazione a supporto della crescita dell'industria e della digitalizzazione del paese - ha commentato il direttore generale Diego Galli - I risultati del Q2 riflettono il contingente contesto industriale con contrazione degli utili e degli investimenti; i risultati sono in linea con la guidance che prevede il ritorno alla crescita del business nel 2027. in relazione alle controversie legali conseguenti alle disdette degli MSA, la società ha presentato reclamo avverso le ordinanze del tribunale di Milano, convinti della fondatezza delle nostre ragioni".

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