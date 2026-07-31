ASTM, utile semestrale scende a 97 milioni di euro. Debito sfiora i 10 miliardi

(Teleborsa) - ASTM, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, ha chiuso il primo semestre 2026 con un volume d'affari pari a 2.270,3 milioni di euro, incrementato di circa 72 milioni di euro (+3,3%) rispetto allo stesso periodo del 2025. Al risultato hanno contribuito, principalmente, i ricavi del settore autostradale in Italia e Brasile per 1.302,9 milioni di euro, i ricavi del settore EPC per 783,8 milioni di euro e i ricavi del settore tecnologico per 46,8 milioni di euro.



L'EBITDA è stato pari a 965,3 milioni di euro. Il miglioramento (+2%) rispetto all'esercizio precedente è riconducibile al settore autostradale in Italia e in Brasile, rispettivamente pari a 418,2 milioni di euro e 425,2 milioni di euro, al settore EPC per 68 milioni di euro, al settore tecnologico per 31,8 milioni di euro e agli altri settori per 22,1 milioni di euro. L'Utile Netto è stato di 97 milioni di euro, in calo rispetto ai 98,8 milioni dello stesso periodo del 2025.



L'indebitamento finanziario netto è stato pari a 9.906,1 milioni di euro (vs 9.161,1 al 31 dicembre 2025) e riflette l'andamento operativo del Gruppo in una fase di costante sviluppo e ammodernamento delle proprie infrastrutture in Italia, Brasile e Stati Uniti. Il dato al 30 giugno 2026 è, inoltre, significativamente influenzato dalla rivalutazione del reais rispetto all'euro che ha comportato l'esposizione di un maggior debito delle società brasiliane per circa 302,3 milioni di euro.

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