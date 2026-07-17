Terna, Monti: rinnovabili sono una delle soluzioni per decarbonizzazione e indipendenza energetica

(Teleborsa) - "Nel breve e medio termine le fonti rinnovabili rappresentano una delle soluzioni per decarbonizzare il sistema elettrico e ridurre la dipendenza energetica del nostro Paese. Grazie alla loro maturità tecnologica e alla competitività economica, le rinnovabili contribuiscono ad abbassare il prezzo dell’energia e a ridurne la volatilità". Così Pasqualino Monti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna , durante l’evento "La Ripartenza" in corso a Maratea.



"Sul lungo termine – ha aggiunto –, sebbene eolico e solare si confermino pilastri fondamentali della transizione energetica, per garantire un sistema sicuro e sostenibile anche dal punto di vista economico, sarà necessario affiancare alle fonti rinnovabili una quota limitata di generazione programmabile a basse emissioni, in grado di assicurare flessibilità e continuità del servizio anche in uno scenario a zero emissioni".

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