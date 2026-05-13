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Si muove in ribasso Bio-Techne a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Bio-Techne a New York
Si muove in perdita il produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,53% sui valori precedenti.
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