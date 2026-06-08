Milano 15:16
50.121 +0,46%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 15:16
10.356 -0,12%
Francoforte 15:16
24.644 -0,46%

Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 128,09 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 128,09 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 1° al 7 giugno il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 128,09 euro/MWh, in aumento del 3,7% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,357 milioni di MWh (-8%), con la liquidità all'84,5%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 117,68 euro/MWh della Sardegna e 131,19 euro/MWh del Centro Nord.
Condividi
```