Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 128,09 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 1° al 7 giugno il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 128,09 euro/MWh, in aumento del 3,7% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,357 milioni di MWh (-8%), con la liquidità all'84,5%.



I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 117,68 euro/MWh della Sardegna e 131,19 euro/MWh del Centro Nord.

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